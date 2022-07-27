ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın işgalinden bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın işgalinden bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

27.07.2022 22:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın işgalinden bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Söz konusu görüşme, iki bakan arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olacak.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Blinken düzenlediği basın toplantısında, Lavrov ile yapmayı planladığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ı ABD'ye geri getirmek için "haftalar önce" Rusya'ya sunulan "önemli bir teklifi" ve Ukrayna tahıl ihracatı ile ilgili İstanbul'da imzalanan anlaşmayı ele almayı planladığını ifade etti. Blinken, mahkum takası için yapılan teklif hakkında ise detay vermedi.

ABD'nin Griner ve Whelan'ı ABD'ye geri getirmek için ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u takas etmeyi teklif ettiği öne sürüldü. Whelan, 2018'den bu yana casusluk iddiasıyla, Griner ise geçtiğimiz şubat ayından bu yana uyuşturucu bulundurmaktan Rusya'da hapiste tutuluyor.

Blinken, Lavrov'la yapacağı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda pazarlık yapmayacağını vurgulayarak, Ukrayna tarafı olmadan Rus tarafı ile Ukrayna'yı tartışmayacaklarını yineledi.

Söz konusu görüşme, iki bakan arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olacak.

(İHA)

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik
Kaynak: İHA

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