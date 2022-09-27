ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları Pakistan'daki sel felaketini ve Afganistan'ı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları Pakistan'daki sel felaketini ve Afganistan'ı görüştü

27.09.2022 04:52
ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları Pakistan'daki sel felaketini ve Afganistan'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile sel felaketinden dolayı ABD'nin Pakistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile sel felaketinden dolayı ABD'nin Pakistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki durumu görüştü.

Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Blinken, iki ülkenin 75 yıllık diplomatik ilişkisi olduğunu belirterek ABD ile Pakistan'ın başta ekonomi olmak üzere birçok ortak çalışma alanının bulunduğunu kaydetti.

Ülkesinin, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gerekli insani yardımlarda bulunduğunu anlatan Blinken, selin meydana getirdiği yıkımın yanı sıra Pakistan'ın uzun vadede doğal afetlere karşı dayanıklılığının artırılmasının da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Zerdari ise yaptığı açıklamada, yakın zamanda babasını kaybeden Blinken'e başsağlığında bulundu.

ABD ile Pakistan'ın 75 yıllık ikili ilişkide büyük güçler ve büyük ortaklar olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Zerdari, iki ülke arasına zaman zaman mesafelerin girdiğini ve ilişkilerin sınandığını ancak bu sınamaların üstesinden gelmeyi başardıklarını söyledi.

Pakistanlı Bakan, "Pakistan'da son derece yıkıcı sellere tanık olurken, iklim bağlamında, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bu, küresel çözümlere ihtiyaç duyan küresel bir sorun ve Başkanınız iklim cephesinde liderliğini gösterdi. Bu yüzden bu gündemde ortak olmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın Pakistan'daki selin yanı sıra küresel gıda güvenliği, bölgesel istikrar ve Afganistan konusunda iş birliği yapmayı ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin selden dolayı Pakistan'a 56,5 milyon dolarlık insani yardım yaptığı hatırlatılırken, Washington yönetiminin ayrıca bu ülkeye 10 milyon dolarlık ek gıda güvenliği yardımı yapacağı belirtildi.

Blinken, yarın da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşecek.

YORUMLAR
500
iPhone modelleri yıllar içerisinde ne kadar gelişti? iPhone modelleri yıllar içerisinde ne kadar gelişti? ABD'den 'Ege adaları' açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil ABD'den 'Ege adaları' açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları Pakistan'daki sel felaketini ve Afganistan'ı görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Yunanistan'la krizin devam ettiği sırada dikkat çeken toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar görüştü
00:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap geldi: Umursamıyoruz
00:04 Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var
00:00 Mersin'de polisevi yakınında bomba düzeneği! Patlama cep telefonu kamerasına yansıdı
23:52 İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü
23:47 Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
23:27 AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'nin oy oranına ilişkin dikkat çeken sözler: Yukarısı olmuyor
23:05 İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek
22:50 Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti
22:37 Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 04:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları Pakistan'daki sel felaketini ve Afganistan'ı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement