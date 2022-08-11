Blinken, Kagame'yle Ruanda'nın "M23'e verdiği desteği" tartıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile Ruanda'nın komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı gruplara verdiği "desteği" masaya yatırdığını söyledi.

Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretlerinin ardından Ruanda'da temaslarda bulundu.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile yaptığı basın toplantısında konuşan Blinken, Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından hazırlanan ve Ruanda'nın KDC'deki 23 Mart Hareketi'ne (M23) verdiği desteğe ilişkin "güvenilir" bilgiler içeren raporu Ruanda Devlet Başkanı Kagame'yle tartıştığını belirtti.

Hem KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi hem de Kagame'ye aynı mesajı verdiğini belirten Blinken, "KDC'nin doğusundaki herhangi bir silahlı gruba destek ya da iş birliği yerel toplulukları ve bölgesel istikrarı tehlikeye atar." ifadesini kullandı.

Blinken, liderlerin sorunun çözümü için birbirleriyle doğrudan görüşmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

KDC'nin doğusunda aylardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM uzmanlarına ait olduğu belirtilen ve basına sızan raporda, Ruanda askerlerinin M23 isyancılarıyla hareket ettiği ve ortak operasyonlar dahi yaptığı ileri sürülmüştü.

Blinken'ın Afrika turu

Bakan Blinken'ın 7 Ağustos'ta Johannesburg'ta başlattığı Afrika turu, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda olmak üzere 3 ülkeyi kapsıyor.

Blinken'ın bu seyahatinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrika turunun hemen ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Afrika ülkelerinin Rusya- Ukrayna krizindeki tarafsız ve diyalogdan yana tutumu, bu turun önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.