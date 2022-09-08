Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

08.09.2022 01:40
Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddialarına ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yönetiminin bu faaliyetlerinin cezasız kalmayacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddialarına ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yönetiminin bu faaliyetlerinin cezasız kalmayacağını ifade etti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı zorla ülkenin doğusuna, orta ve batı bölgelerine götürdüğüne ilişkin açıklamasının ardından ABD yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde gündeme getirdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından, "Başkan Putin ve Kremlin'in bu sistematik ihlalleri cezasız kalmayacak. Bu vahşetlerin faillerinden hesap soruyoruz. ABD ve ortaklarımız sessiz kalmayacak. Ukrayna ve vatandaşları adaleti hak ediyor." paylaşımında bulundu.

Blinken, paylaşımında, Rusya'nın Ukraynalıları alıkoyarak farklı bölgelerde toplama kamplarına götürdüğünü anlatan bir görüntüye de yer verdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da "ABD, Rusya'yı, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerinde sistematik filtreleme operasyonlarına ve zorla sınır dışına çıkarma faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor. Ortaklarımızla birlikte dünyanın bu gerçeği öğrenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bir harita yayınlayarak, Rusya'nın, Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde Ukraynalılara yönelik filtreleme yaptığını, taranan kişilerden bir kısmının Rusya'nın çeşitli bölgelerine götürüldüğünü, bir kısmının ise gözaltına alındığını veya istismara uğradığını iddia etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Rusya'nın batısında binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve bazen istismar ettiği toplama kampları olduğuna ilişkin elimizde istihbarat var." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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