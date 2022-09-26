ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: "Boşboğazlık etmeyi bırak" - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: "Boşboğazlık etmeyi bırak"

26.09.2022 14:38
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: "Boşboğazlık etmeyi bırak"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya "nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırak" mesajı gönderdiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya "nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırak" mesajı gönderdiklerini bildirdi.

ABD'nin CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına röportaj veren Blinken, Washington yönetiminin Moskova'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk." ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanımına atıfta bulunan Blinken, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk." dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için feci sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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