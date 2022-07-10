"ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın temel taşı ve hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullanan Price, Blinken'ın Japon üst düzey yetkililerle görüşeceğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken taziyelerini iletmek üzere Japonya'ya gidecek - Son Dakika

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