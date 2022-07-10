ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken taziyelerini iletmek üzere Japonya'ya gidecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken taziyelerini iletmek üzere Japonya'ya gidecek

10.07.2022 13:03
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken taziyelerini iletmek üzere Japonya'ya gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Temmuz'da silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziyelerini sunmaya Japonya'ya gidecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Temmuz'da silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziyelerini sunmaya Japonya'ya gidecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Asya ziyareti sonrası ülkesine geri dönmesi planlanan Blinken'ın, Abe için taziyelerini sunmak üzere Tokyo ziyareti yapacağını açıkladı.

"ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın temel taşı ve hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullanan Price, Blinken'ın Japon üst düzey yetkililerle görüşeceğini aktardı.

Japon hükümet yetkilisi de yarın Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Blinken ile görüşme planladığını kaydetti.

Eski Japonya Başbakanı Abe, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken taziyelerini iletmek üzere Japonya'ya gidecek - Son Dakika

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