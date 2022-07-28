ABD Tunus'taki anayasa referandumunun sonuçları konusunda kaygılı - Son Dakika
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ABD Tunus'taki anayasa referandumunun sonuçları konusunda kaygılı

28.07.2022 18:06
ABD Tunus'taki anayasa referandumunun sonuçları konusunda kaygılı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tunus'ta yapılan anayasa referandumuna düşük katılım ve yeni anayasa taslağının hazırlanma sürecinde tartışmaların kapsamının sınırlı olması konusunda endişe duyduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tunus'ta yapılan anayasa referandumuna düşük katılım ve yeni anayasa taslağının hazırlanma sürecinde tartışmaların kapsamının sınırlı olması konusunda endişe duyduklarını bildirdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, Tunus demokrasisini ve Tunus halkının güvenli ve müreffeh gelecek özlemini güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti.

ABD'li bakan, "Tunus'ta 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumuna, düşük seçmen katılımı damgasını vurdu. Birçok Tunuslu tarafından, yeni anayasa taslağının hazırlanma sürecinin, gerçek tartışmaların kapsamını sınırladığına ve yeni anayasanın, Tunus'un demokrasisini zayıflatabileceği ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı aşındırabileceğine dair endişelerini paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Referanduma katılmayan veya yeni anayasaya karşı çıkan milyonlarca Tunuslunun güvenini yeniden kazanmak için kapsayıcı ve şeffaf bir reform sürecinin önemine işaret eden Blinken, "Özellikle, anayasa referandumuna karşı çıkanlar veya boykot edenler de dahil olmak üzere, aralık ayında yapılması planlanan yasama seçimlerine mümkün olan en geniş katılımı kolaylaştıran kapsayıcı bir seçim yasasının hızla kabul edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, Tunus'un geçen yıl "demokratik normlar konusunda endişe verici bir erozyon yaşadığına" ve 2011'den bu yana Tunus halkının zorlukla elde ettiği kazanımların çoğunun tersine çevrildiğine vurgu yaptı.

25 Temmuz 2021'den bu yana anayasal yönetimin askıya alınması, yürütme gücünün konsolidasyonu ve bağımsız kurumların zayıflamasının, Tunus'un demokrasi yolundaki ilerleyişi konusunda derin endişeler meydana getirdiğini kaydeden Blinken, "ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordinasyon içinde, özgür tartışma ve muhalefet alanını koruyan, insan haklarını ve temel hakları koruyan demokratik ve hesap verebilir bir hükümet kurma konusunda, Tunus halkını desteklemek için tüm araçları kullanmaya devam etti ve edecek." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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