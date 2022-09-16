ABD'den Ukrayna'daki savaşı uzatacak dengeli yardım! İşte yeni paketin maliyeti... - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'daki savaşı uzatacak dengeli yardım! İşte yeni paketin maliyeti...

16.09.2022 05:48

24 Şubat'tan bu yana süren Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını açıkladı. Pentagon'un detaylarını açıkladığı yeni yardım paketi ile birlikte Biden döneminde Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardım 15,8 milyar dolar oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya silah yardımını sürdüren ABD'ye kırmızı çizgiyi geçecek uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan (Joe Biden) tarafından bir yetki uyarınca, Eylül 2021'den bu yana Ukrayna için ABD silah ve teçhizatından yirmi birinci destek paketine izin veriyorum. Bu 600 milyon dolarlık paket ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden ek silah, mühimmat ve teçhizatları içeriyor." ifadelerini kullandı.

YAPILAN YARDIM 15 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Blinken, bu paketle birlikte Biden yönetiminin göreve geldiğinden beri Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardımı 15,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti.

DETAYLARI PENTAGON AÇIKLADI

ABD Savunma Bakanlığı ise 600 milyon dolarlık yeni yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu paketteki kabiliyetler şunlardır: Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 236 bin 105mm top mermisi; 1000 adet hassas güdümlü 155 mm top mermisi; Dört topçu ateşine karşı radar; ağır ekipmanı taşımak için dört kamyon ve sekiz römork; İnsansız Hava Sistemleri Karşı Koyma Sistemi; mayın temizleme ekipmanı; Claymore mühimmat; yıkım mühimmat ve teçhizatı; küçük silahlar ve mühimmat; gece görüş cihazları, soğuk hava ekipmanları ve diğer saha ekipmanları."

"ABD KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇECEK"

Öte yandan dün, Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya silah yardımını sürdüren ABD'ye kırmızı çizgiyi geçecek uyarısında bulundu. Sözcü, " Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak.

"ABD SAVAŞ SUÇLARINA ORTAK OLUYOR"

Dahası, bu bizi Rusya ve NATO ülkeleri arasındaki doğrudan askeri çatışmanın tehlikeli çizgisine yaklaştırıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Kiev rejimine silah sağlayan ABD ve müttefikleri, fiilen onun savaş suçlarına ortak oluyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Ukrayna'daki savaşı uzatacak dengeli yardım! İşte yeni paketin maliyeti... - Son Dakika

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