Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün - Son Dakika
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Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün

09.09.2022 15:34

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizde nasıl bir davranış sergileyeceği bir hayli merak edilen NATO, sonunda konuyla ilgili değerlendirme yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı ilk açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın farklılıklarını diyalog yoluyla çözmesini istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın farklılıklarını diyalog yoluyla çözmesini istediklerini söyledi.

"HER İKİ ÜLKE DE ABD'NİN DOSTLARI"

Blinken ve Stoltenberg Brüksel'deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Blinken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe yönelik soruya karşılık şunları dile getirdi: "Her iki ülke de hayati öneme sahip müttefiklerdir ve ABD'nin dostlarıdır. Farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıkların yapıcı şekilde diyalog yoluyla çözüldüğünü görmek isteriz. Geçmişte böyle oldu. Yine bu şekilde çözmelerini bekliyoruz."

NATO'DAN İKİ ÜLKEYE DİPLOMASİ ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "Türkiye ve Yunanistan çok değerli iki müttefik. NATO'ya birçok farklı şekilde katkıda bulunuyorlar. Aralarındaki farklılıklar elbette diplomatik yollarla çözülmelidir." ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca NATO'da Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir tehlikeli durumu engellemek için gerginliği düşürme mekanizması kurulduğunu ve bunun daha önce kullanıldığını anımsattı.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİKLERİ İÇİN UZLAŞI VAR"

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunu da değerlendiren Blinken, müttefikler arasında üyelik için geniş bir uzlaşı bulunduğunu, sürecin ilerlediğine inandığını söyledi. Blinken, herkesin odak noktasında Rusya olması gerektiğini, bu ülkenin transatlantik ittifakın ötesinde bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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