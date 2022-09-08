ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor - Son Dakika
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ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

08.09.2022 16:14
ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusu ve Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusu ve Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığını açıkladı.

Blinken, Polonya ziyaretinin ardından başkent Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile başkentte yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna ve Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusuna uzun vadede 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığına dair Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Blinken, ayrıca, başkentteki ABD büyükelçiliğini ve ardından Ulusal İhtisas Çocuk Hastanesi Ohmatdyt'i de ziyaret etti.

ABD'den Ukrayna'ya desteğin devam ettirilmesi çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD öncülüğündeki gerçekleştirilen Ukrayna Destek Temas Grubu'nun 5. toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının önemli bir dönemece girdiğini belirterek, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya desteğini "uzun vadede" sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Austin, Ukrayna Destek Temas Grubu'nun Ukrayna'nın "en acil ihtiyaçlarını" karşılamak için kurulduğunu ifade ederek, "Savaş önemli bir dönemece girdi. Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya desteğini uzun vadede sürdürmesi gerekir." dedi.

Büyük güçlerin sınırları zorla değiştirdiği bir dünyada yaşamayı reddettikleri için bugün Ramstein'da toplandıklarını dile getiren Austin, Ukrayna'daki savaşın gidişatının değiştiğini ve bununla temas grubunun misyonunun da değiştiğini söyledi.

Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek, ülkenin yeteneklerini entegre etmek ve savunma sanayi üslerini Kiev'in gereksinimlerini karşılayacak hale getirmek için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Ukrayna Destek Temas Grubu'nun geçen ayki toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya 6,3 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüdünü de hatırlatan Austin, Biden'ın dün Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini onayladığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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