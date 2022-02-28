ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Orta Asyalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Orta Asyalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

28.02.2022 21:50
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Orta Asyalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile telefonda Rusya- Ukrayna savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'in, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Price, görüşmeye ilişkin, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını şiddetle kınadı ve Ukrayna halkıyla sarsılmaz dayanışmasını dile getirdi." ifadesini kullandı.

ABD ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin 30'uncu yıl dönümünün kutlandığını aktaran Price, Blinken'in, ABD'nin, C5+1 (5 Orta Asya ülkesi ve ABD) bölgesel iş birliği ile halklar için egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini yinelediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Orta Asyalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika


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