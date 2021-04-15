ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü
15.04.2021 14:15
ABD Dışişleri Bakanı Blinken gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar Blinken'in konuşması Abdullah'ın konuşması Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile ülkeden...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken gelişi ve karşılanması
Görüşmeden detaylar
Blinken'in konuşması
Abdullah'ın konuşması Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesini görüştü.
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