ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile telefon aracılığıyla görüşmesinde ikilinin, Afganistan'da barış müzakerelerini hızlandırmanın ve kadınlar ve azınlıklar dahil tüm Afganların haklarına saygı duyan, kapsayıcı siyasi bir çözüme ulaşmanın yollarını tartıştığını duyurdu.

ABD'nin çekilme kararının ardından Afganistan'da barış ve huzuru sağlamak adına iki ülke arasında görüşmeler devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti. Price, ikilinin Afganistan'daki barış müzakerelerini hızlandırmanın ve kadınlar ve azınlıklar dahil tüm Afganların haklarına saygı duyan, Afgan halkının liderlerini seçmede söz sahibi olmasını sağlayan ve Afgan topraklarının ABD'yi, müttefiklerini ve ortaklarını tehdit etmek için kullanılmasını engelleyecek kapsayıcı siyasi bir çözüme ulaşmanın yollarını tartıştığını belirtti.

İkilinin, devam eden Taliban saldırıları nedeniyle masum Afganların hayatını kaybetmesinden ve sivil nüfusun yerinden edilmesinden üzüntü duyduğunu ve bu saldırıların uluslararası çapta kınanmasının altını çizdiğini aktaran Sözcü Price, Bakan Blinken ile Abdullah'ın ileriye dönük yakın temas halinde kalmaya söz verdiğini ifade etti. - WASHINGTON