Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

28.04.2021 21:57
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü, System.String[]

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Blinken'ın görüşmede ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının devam eden önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Blinken ve Aliyev'in bir dizi konuyu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmede Blinken, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının öneminin altını çizerek, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ sorununun bölgedeki tüm insanlara fayda sağlayacak kalıcı bir siyasi çözüm için müzakere etmeye devam etmesinin önemine dikkat çekti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, İlham Aliyev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika


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