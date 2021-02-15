ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

Son Dakika

Sergen Yalçın eleştirilere isyan etti: Çay, kahve içsinler biz de susalım mı!

Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı

FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

ABD'li kadın, Sevgililer Günü'nde eşine beğendiği kadınların fotoğraflarını hediye etti

Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti

İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü

Ayakkabı almak için gittiği dükkanın sahibi ile evlilik hayali kuran 60 yaşındaki kadın, dolandırıldı