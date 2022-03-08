ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı"

08.03.2022 16:12
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına ilişkin en kötü senaryoya hazırlandıklarını söyleyerek, "Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına ilişkin en kötü senaryoya hazırlandıklarını söyleyerek, "Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" dedi.

Dünya, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına kilitlenmişken, siyasi temaslarda bulunmak üzere Estonya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın saldırılarına atıfta bulunarak, "Bu saldırganca tutumun sona ermesi için en iyisini umduk ama en kötü senaryoya da hazırlandık" diyen Blinken, "Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz. Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" ifadelerini kullandı. Rusya'nın saldırısının egemen bir devleti ele geçirme amacını taşıdığını söyleyen Blinken, Rusya'nın bunun için dünyaya hesap vereceğini ifade etti. Bölgede sivillerin yaşadığı zorlu duruma değinen Blinken, "Rusya, insani koridorlara geçiş imkanı sağlamalı" dedi. Estonya dahil tüm Baltık ülkelerine bu süreçte önemli rol düştüğüne dikkat çeken Blinken, "ABD onların yanında duracak" ifadelerine yer verdi.

"BAŞKAN BİDEN NATO İTTİFAKINA BAĞLILIKTA KARARLI"

ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ittifakına olan bağlılığını yineleyen Blinken, "Bir şeyi tekrarlamak istiyorum, çünkü bu çok önemli. Başkan Biden kesinlikle NATO ittifakına bağlı. Üye bir ülkeye yapılan saldırının ittikafa yapılmış olduğunu varsayan 5. maddeye bağlı ve bunu defalarca kez çok net bir şekilde ifade etti" diye konuştu. Blinken, Biden'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Başkan'ın, NATO üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması halinde NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız şeklindeki mesajını yinelemem önemli" dedi.

"BARIŞ İÇİN RUSYA SALDIRILARINA SON VERMELİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Barış atmosferine geçilmeli" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması ve ABD ve müttefiklerinin saldırıları önleyip önleyemediğinin sorulması üzerine ise Blinken, "Barışın sağlanması için öncelikle Rusya'nın saldırılarına son vermesi gerek. Bu oldukça basit" diye konuştu. ABD'nin Ukrayna'ya gereken insani desteği sağladığını vurgulayan Blinken, "Attığımız adımların hepsi Ukrayna halkını korumaya yönelik" dedi. BM'de 140 ülkenin Rusya'nın saldırılarını kınadığını hatırlatan Blinken, "Diplomasi Rusya'nın tutumunu değiştirmesini sağlamazsa biz de ona göre adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

(Burak Ersoy/ İHA)

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Kaynak: İHA

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