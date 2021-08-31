Üye Girişi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması

31.08.2021 02:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da ülkeden ayrılmak 100-200 civarı Amerikan vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da ülkeden ayrılmak 100-200 civarı Amerikan vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Blinken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Tahliyelerin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'daki vatandaşlara ulaşmak için 55 bin telefon görüşmesi yapıp 33 bin mail attıklarını vurgulayan Blinken, "Afganistan'da şu anda ülke dışına çıkmak isteyen 200'den az belki de 100 civarında ABD vatandaşının kaldığına inanıyoruz. Bu kişilerden kaçının bizim listelerimize kayıt yaptıracağını belirlemeye çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Verdiğimiz sözün son tarihi yok"

Blinken, Afganistan'dan tamamen çıksalar da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları ve Afgan ortaklara yardım edeceklerini belirterek, "Onlara yardım sözümüzü tutacağız. Verdiğimiz sözün son tarihi yok." dedi.

Taliban'ın da ülkeden ayrılmak için ilgili evrakları bulunan kişilerin çıkışına izin verip vermediğini takip edeceklerinin altını çizen Blinken, yaklaşık 100 ülkenin Taliban'ın bu sözünü tutmasını beklediğine dair açıklama yaptığını anımsattı.

Bugün aralarında Türkiye ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerdeki mevkidaşları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Blinken, "Afganistan'dan güvenli seyahati sağlamak ve Kabil sivil havalimanını olabildiğince erken açılması konularını görüştük. Bu konuda Türkiye ve Katar'ın çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bu çabalar, az sayıda charter uçuşu sağlayacak ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere yardımcı olacak." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin eski Ankara ve Kabil Büyükelçisi John Bass'in de bugünden sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları, yabancı ülke vatandaşları ve ABD ile çalışan Afganlar ile ilgili süreci yöneteceğini duyurdu.

(Bitti)

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü 08:57 Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Son Dakika! 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı 08:13 Son Dakika! 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı CHP'li başkanın protestosu Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı 07:32 CHP'li başkanın protestosu Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı
Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, 14.00'te İstanbul'da olacak 23:53 Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, 14.00'te İstanbul'da olacak Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori 21:21 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü 19:54 Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı 17:55 Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu 17:05 Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu

Son Dakika Haberleri
09:03 Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi
08:56 Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü
08:53 Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu
08:13 Son Dakika! 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
07:54 Son dakika... ABD, Afganistan'la olan diplomatik ilişkileri beklemeye aldı: Faaliyetlerimizi Doha'ya taşıdık
07:32 CHP'li başkanın protestosu Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı
07:22 Son dakika: Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon düzenledi! Çatışmalar devam ediyor
07:19 Bir dönem tamamen bitti! ABD, 20 yıl sonra Afganistan'dan çekildi
07:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi yaptı
19:07 Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu         
08:53
Son dakika... ABD, Afganistan'la olan diplomatik ilişkileri beklemeye aldı: Faaliyetlerimizi Doha'ya taşıdık Son dakika... ABD, Afganistan'la olan diplomatik ilişkileri beklemeye aldı: Faaliyetlerimizi Doha'ya taşıdık         
07:55
Bir dönem tamamen bitti! ABD, 20 yıl sonra Afganistan'dan çekildi Bir dönem tamamen bitti! ABD, 20 yıl sonra Afganistan'dan çekildi         
07:20
Sergen Hoca yabancı kuralı skandalını anlattı, stüdyo yıkıldı: Lanet olsun Necip'i sokalım Sergen Hoca yabancı kuralı skandalını anlattı, stüdyo yıkıldı: Lanet olsun Necip'i sokalım         
22:17
Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı         
20:12
Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi         
19:09
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Son dakika... Büyükşen cinayetinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı! İddiaları reddediyor Son dakika... Büyükşen cinayetinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı! İddiaları reddediyor         
16:24
Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti         
16:17
Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum         
16:06
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi         
16:04
Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar         
15:40
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar         
15:31
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 09:13:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement