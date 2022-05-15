ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü

15.05.2022 22:21

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını görüştüğünü ifade ederek, iki ülkenin üyeliği konusunda uzlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını görüştüğünü ifade ederek, iki ülkenin üyeliği konusunda uzlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu aktardı.

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Blinken, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme ya da NATO oturumları hakkında detay vermeyeceğini belirterek, "Konu İsveç ve Finlandiya'ya ve onların NATO'ya muhtemel üyeliklerine gelince, bu bir süreçtir. ve NATO bir diyalog yeridir, tartışma yeridir. Sahip olabileceğimiz farklılıklar hakkında konuşmak için bir yer. Finlandiya ve NATO için çok güçlü bir destek duydum. Eğer ittifaka katılmayı seçerlerse bu konuda fikir birliğine varacağımızdan çok eminim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı üçlü görüşmede hem de NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG'ye verdiği desteği gündeme getirdiklerini açıklamıştı.

(İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavısto ile Görüşecek Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavısto ile Görüşecek

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü - Son Dakika


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