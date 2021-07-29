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Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Çin'in Afganistan'a muhtemel ilgisi olumlu olabilir" - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Çin'in Afganistan'a muhtemel ilgisi olumlu olabilir"

29.07.2021 13:52
Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken:

Son dakika haberler... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Afganistan'daki duruma muhtemel ilgisinin olumlu etki oluşturabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Afganistan'daki duruma muhtemel ilgisinin olumlu etki oluşturabileceğini söyledi.

Hindistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban heyetinin Çin'e yaptığı ziyareti ve Çin'le Afganistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, Çin'in Afganistan'daki duruma müdahil olmasının pozitif etki oluşturabileceğini ifade etti. Çin'in Afganistan'daki çatışmaların barışçıl çözümü ve kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasıyla ilgilenmesi durumunda bunun mümkün olabileceğini anlatan Blinken, "Ülkenin Taliban tarafından askeri olarak ele geçirilmesi, İslam Emirliği'nin yeniden kurulması kimsenin çıkarına değil" dedi. Blinken, Taliban'a barışçıl bir şekilde müzakere masasına gelme çağrısında bulundu.

TALİBAN'IN ÇİN ZİYARETİ

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar liderliğindeki 9 kişilik heyet dün Çin'de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelmişti. Taliban tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Çin'in Afganistan'ın iç sorunlarına müdahale etmeyeceği ancak sorunların çözülmesine ve ülkede barışın yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağı yönündeki taahhüdünü yinelediği belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, Pekin'in Afganistan'ın iç işlerine "müdahale etmeme" politikası izleyeceğini belirterek, ABD ve NATO güçlerinin ülkeden aniden çekilmesinin Washington'un Afganistan politikasının başarısızlığını gösterdiğini ifade etmişti.

TALİBAN HAKİMİYET ALANINI GENİŞLETİYOR

Afganistan'daki güvenlik durumu ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme kararının ardından hızla kötüleşmeye başladı. Afganistan'da barışın sağlanması için uluslararası çabalar devam ederken Taliban, Afganistan'da hakimiyet alanını genişletmek amacıyla ülkedeki stratejik noktaları ve sınır kapılarını ele geçirmek için başlattığı saldırılara devam ediyor.

(İHA)

Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çin'in Afganistan'a muhtemel ilgisi olumlu olabilir

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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