ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Afganistan diplomasisi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ayrı ayrı Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmelerde Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ayrı ayrı Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamalarda, görüşmelerde Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. - WASHINGTON