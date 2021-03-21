ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak nitelemesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Blinken de sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Blinken, paylaşımında "İstanbul Sözleşmesi derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Küresel olarak, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi gibi araçlar da dahil olmak üzere kadınlar için koruma sağlamalıyız" diye yazdı.

BİDEN DA BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden da, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hakkında yazılı açıklama yapmıştı. Biden açıklamasında, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır." ifadesini kullandı.

"CESARET KIRICI BİR ADIM"

Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde kadın cinayetlerinin sayısında artışlar yaşandığını kaydeden Biden, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.Biden, "Kadınlara yönelik şiddetin küresel ölçekte son bulmasına yönelik uluslararası hareket için bu kararın cesaret kırıcı bir geri adım olduğu" yorumunu yaptı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki cinsiyet temelli şiddete herkesin karşı olması gerektiğini ifade eden ve son dönemde Gürcistan'daki kadın cinayetlerini hatırlatan Biden, "Bu durum hepimizi yaralıyor, kadınların şiddete uğramadıkları toplumlar yaratabilmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 121. toplantısında kabul edildi.

Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken, Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.

Avrupa Birliği sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeyi imzalamayı reddetti.