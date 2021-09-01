ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Katar ve Bahreyn'e Afganistan'dan tahliyeye katkılarından dolayı teşekkür - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan tahliye sürecinde destekleri için Katar ve Bahreynli mevkidaşlarına teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre Blinken, her iki ülkenin dışişleri bakanlarına ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti ve ABD ile Katar ve Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret etti.

ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecinde her iki ülkede, belirli sayıda Amerikalı ve Afganın geçici konaklaması ve transferi konusunda ABD'ye destek olmuştu.