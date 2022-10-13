ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan açıklaması Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Suudiler, Rusya'nın gelirlerini artırmaya, yaptırımların etkisini azaltmaya neden olacağını bile bile hem açık hem de özelden petrol üretimini azaltma niyetini bize iletti. Onlara gittikleri yönün yanlış olduğunu bildirdik." dedi.

Blinken, ABD-Meksika Yüksek Düzeyli Güvenlik Diyalog Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenledi.

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına ilişkin bir soruya Blinken, "Suudiler, Rusya'nın gelirlerini artırmaya, yaptırımların etkisini azaltmaya neden olacağını bile bile hem açık hem de özelden petrol üretimini azaltma niyetini bize iletti. Onlara gittikleri yönün yanlış olduğunu bildirdik." yanıtını verdi.

ABD'li Bakan, özellikle de Kovid-19 sürecinden sonra dünyanın ekonomik bir iyileşmeye doğru gittiğini ancak başta salgının etkisi ve Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan ötürü bu iyileşmenin oldukça kırılgan olduğunu belirterek, enerji üretimini kısmanın zamanı olmadığını vurguladı.

Hedeflerinin dünya piyasasındaki talebi karşılamaya yetecek kadar petrol arzı yapmak olduğuna işaret eden Blinken, özellikle de kışa girerken dünyanın birçok bölgesinde arzı artırmanın önemli olduğuna dikkati çekti. Blinken, OPEC+ kararına da bu zaviyeden baktıklarını dile getirdi.

" Joe Biden, Kongrenin iki kanadıyla görüşecek"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, şunları kaydetti:

"Üretimi kısmak için herhangi bir piyasa temeli sunmadılar. Bunu onlara söyledik. Eğer fiyatların önemli ölçüde düşeceği konusunda kaygıları varsa ve fiyatları belirli bir seviyede tutma amaçları varsa, piyasanın nasıl reaksiyon göstereceğini görmek için bir sonraki aylık toplantılarını beklemelerini önerdik.

Bu konuda onlara güçlü bir şekilde çağrıda bulunduk ancak yapmadılar. Bildiğiniz gibi, bundan derin bir hayal kırıklığına uğramakla kalmıyoruz, bunun kısa görüşlü olduğunu düşünüyoruz."

ABD Başkanı Joe Biden'ın çok açık bir şekilde OPEC+ grubun kararının sonuçlarının olacağını ifade ettiğini ve seçim kampanyası kapsamındaki seyahatlerinden dönüşte Kongrenin iki kanadıyla görüşeceğini aktardı.

Blinken, Suudi Arabistan ile birçok menfaatleri olduğuna işaret ederek, Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçireceğini söylediğini hatırlattı.