ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Faslı mevkidaşı Bourita ile Batı Sahra'yı görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile bir araya geldi. Görüşmede, Batı Sahra'daki durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, uzun süredir devam eden ikili ortaklığın bölgesel barış, güvenlik ve refahtaki ortak çıkarlara dayandığını vurguladı." ifadelerine yer verdi.

İki bakanın Fas ve İsrail arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel konuyu görüştüğüne değinen Price, "İki bakan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Özel Elçisi Staffan de Mistura'nın yeni Batı Sahra için BM liderliğindeki siyasi sürece liderlik etmesine güçlü desteklerini dile getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Price, şöyle devam etti:

"Bakan Blinken, Fas'ın özerklik planını ciddi, güvenilir, gerçekçi ve Batı Sahra halkının isteklerini tatmin etmek için potansiyel bir yaklaşım olarak görmeye devam ettiğimizi kaydetti. Bakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca yeni kurulan Fas hükümetinin Kral 6. Muhammed'in reform gündemini ilerletme çabalarını, insan hakları ve temel özgürlükleri desteklemenin önemini ve insan hakları konusunda eylül ayında ABD-Fas diyaloğunu inşa etmenin önemini ele aldı."

Batı Sahra sorunu

İspanya'nın Batı Sahra'daki sömürgesine karşı 1970'te başlayan ayaklanmalar, Polisario Cephesi'nin kurulması ile sonuçlanmış ancak sömürge karşıtı bu isyan daha sonra Cephe'nin bağımsızlık mücadelesine dönüşmüştü.

Batı Sahra halkını temsil ettiğini öne süren Polisario Cephesi, bölgenin bağımsızlığı için ilk fırsatı Uluslararası Adalet Divanı'nda elde etmişti. 1975 yılında toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Batı Sahra halkının "kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu ilan etmişti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı üzerine İspanya, bölgede referandum yapmayı önermiş ve çıkacak sonuca bağlı kalacağını taahhüt etmişti. Referandum kararı alınmasının ardından dönemin Fas Kralı 2'nci Hasan 5 Kasım 1975'te halka "Yeşil Yürüyüş" emrini vermişti. 6 Kasım'da başlayan ve 350 bin Faslının katıldığı ifade edilen yürüyüş 9 Kasım'da sona ermişti.

Bu olayın ardından İspanya'nın bölgeden çekilmesiyle Batı Sahra'yı kendi topraklarına katan Fas ile Polisario Cephesi arasında yaşanan gerginlik ise halen devam ediyor.