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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü

19.08.2021 23:25
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Stoltenberg arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Blinken ile Stoltenberg, yarın çevrim içi yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gerek ittifak ilişkileri gerekse Afganistan'da devam eden süreci ele aldı.

İkili ayrıca, ABD'nin devam eden tahliye sürecinin koordinasyonu ve Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan konusunda NATO'nun bundan sonra takınacağı tavra ilişkin de fikir alışverişinde bulundu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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