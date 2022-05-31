ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suudi mevkidaşı Al Saud ikili ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suudi mevkidaşı Al Saud ikili ve bölgesel konuları görüştü

31.05.2022 06:09
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suudi mevkidaşı Al Saud ikili ve bölgesel konuları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Rusya-Ukrayna savaşından İran'la ilgili konulara kadar pek çok ikili ve bölgesel konuları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Rusya- Ukrayna savaşından İran'la ilgili konulara kadar pek çok ikili ve bölgesel konuları görüştü.

ABD DIşişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre iki Bakan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Riyad'ın Yemen'deki ateşkesin korunması noktasındaki çabalarına teşekkür eden Blinken, Kızıldeniz'deki petrol tankerlerinin güvenliği konusunu da ele aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında ortak tutum sergilemenin önemine işaret eden Blinken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda müttefiklerin mutabık olduğunu vurguladı.

Güncel ikili ve bölgesel konuları değerlendiren iki Bakan ayrıca "İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerini" ve bölgesel istikrarı tehlikeye atan diğer adımları da kapsamlı şekilde görüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suudi mevkidaşı Al Saud ikili ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika


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