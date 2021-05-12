ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

12.05.2021 21:15
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırıları konusunda kaygılarını dile getirdi, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit ölçülerde özgürlük, güvenlik ve demokratik haklara sahip olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırıları konusunda kaygılarını dile getirdi, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit ölçülerde özgürlük, güvenlik ve demokratik haklara sahip olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler üzerine Blinken'ın Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

Price, Blinken'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarından derin kaygı duyduğunu, İsrail'in kendini savunma hakkına destek verdiklerini ve bu saldırılar dolayısıyla hayatını kaybedenler için taziyelerini Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

Görüşmede Kudüs'teki olayların da ele alındığını belirten Price, "Bakan tüm taraflara tansiyonu düşürme ve şiddeti durdurma çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Price, "Bakan, İsrailli ve Filistinlilerin güvenlik içinde yaşaması gerektiğine ve eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasi haklarına sahip olması gerektiğine vurgu yaptı." dedi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisine, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü - Son Dakika


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