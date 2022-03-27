İsrail Başbakanı: "Arap dünyası iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı" - Son Dakika
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İsrail Başbakanı: "Arap dünyası iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı"

27.03.2022 15:37

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Arap dünyası barış ve iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Arap dünyası barış ve iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı." dedi.

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in ilk kez ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek bir zirveye ev sahipliği yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Necef'te düzenlenecek zirveye ilişkin "çok şen ve dokunaklı bir gün" ifadesini kullanan Bennett, " Orta Doğu'nun ılımlı devletlerini birbirine bağlamak için birkaç yıldır var olan bu ilişkilere hepimiz daha fazla siyasi, ekonomik ve güvenlik içeriği yerleştirdik." şeklinde konuştu.

Bennett, "Arap dünyası barış ve iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı."dedi.

İran konusuna da değinen Bennett, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesinden çıkarma fikrinin "sadece İsrail için değil, çok endişe verici" olduğunu söyleyerek, "Yine de bunun olmayacağını umuyoruz ve üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Bennet, zirveyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Mısır, BAE, Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları - İsrail'e hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları 27-28 Mart'ta İsrail'de bir araya gelecek.

İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek "Necef Zirvesi" kapsamında Kudüs'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından 24 Mart'ta yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın 26-30 Mart'ta İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'e seyahat edeceği duyurulmuştu.

Blinken'ın ziyaretleri kapsamında, İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail- Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konu hakkında temaslarda bulunacağı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı: Arap dünyası iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı
İsrail Başbakanı: Arap dünyası iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı
İsrail Başbakanı: Arap dünyası iş birliğinden yana olduğumuzu anlamaya başladı

YORUMLAR
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Blinken'dan Kudüs'te 'Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye' övgü Açıklaması Blinken'dan Kudüs'te 'Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye' övgü Açıklaması Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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