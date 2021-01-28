ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile normalleşme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatlerin inceleneceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile normalleşme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatlerin inceleneceğini söyledi Açıklaması

28.01.2021 01:37
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile normalleşme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatlerin inceleneceğini söyledi Açıklaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump yönetiminin, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatleri mercek altına aldıklarını ve bu bağlamdaki silah satış kararlarının da ABD'nin stratejik hedeflerine uyup uymadığını incelemek üzere askıya...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump yönetiminin, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatleri mercek altına aldıklarını ve bu bağlamdaki silah satış kararlarının da ABD'nin stratejik hedeflerine uyup uymadığını incelemek üzere askıya alındığını açıkladı.

Göreve gelmesinin hemen ardından kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Blinken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Eski ABD yönetiminin, BAE ve Suudi Arabistan'a verdiği silah satış onaylarının askıya alınmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini desteklediklerini ve başlatılan sürece gerekirse katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Blinken, "Aynı zamanda, bu anlaşmaları sağlamak üzere verilen vaatleri de tam anladığımızdan emin olmak istiyoruz ve şu anda incelediğimiz şey bu. Silah satış kararlarına gelince, yeni göreve gelen yönetimlerin genel olarak, yapılan değerlendirmelerin ne olduğunu, bunun stratejik hedeflere ve dış politikaya katkısı olup olmadığını anlaması için herhangi bir silah satış kararını incelemesi tipik bir durumdur. Bizim de yaptığımız aslında budur." diye konuştu.

Husilere yönelik yaptırımlar incelenecek

Bakanlığın, eski yönetimin politikaları içinde hangi konuları öncelikle incelendiğine ilişkin bir soru üzerine Blinken, Yemen'deki Husilerin terör listesine alınması politikasına odaklanıldığını kaydetti.

Husilerin, başkent Sana'yı aldıktan sonra Yemen'de birçok saldırı düzenlediğini ve ülkede terör gruplarının doldurduğu güç boşluğuna neden olduklarını hatırlatan Blinken, "Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın öncülüğünde başlatılan operasyonun da dünyada bugün gördüğümüz en büyük insani krize katkı sağladığını gördük." dedi.

Yemen'e insani yardımların yetiştirilmesinin önemine dikkati çeken Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız adımlar, insani yardımın ulaştırılmasının önüne engel teşkil etmemeli. Yemen nüfusunun yüzde 80'i Husilerin kontrol ettiği bölgelerde yaşıyor. Dolayısıyla terör örgütü olarak tanımlamak dahil, attığımız adımların, insani yardımların oralara ulaşması konusundaki zorluğu daha da zorlaştırmadığından emin olmak istiyoruz."

İran anlaşmanın gereklerini yerine getirirse ABD anlaşmaya dönecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran, 2015 yılında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak da bilinen nükleer anlaşması kapsamında üzerine düşeni tam yaptığı takdirde Washington'un da anlaşmanın gereğini yerine getireceğine ilişkin değerlendirmesiyle ilgili de Blinken, "Bunu da ayrıca ortak ve müttefiklerimizde, İran ile ilişkilerdeki problemli diğer konulara yönelik daha uzun süreli ve daha güçlü anlaşmalar inşa etmek için bir platform olarak kullanacağız. Ancak şu anda o noktadan çok uzaktayız." dedi.

ABD'nin kendi politika ve faraziyelerini de gözden geçireceğine işaret eden Blinken, "İran yeniden anlaşmaya uymayı kabul ederse biz de anlaşmaya döneceğiz." ifadesini yineledi.

Blinken, daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını "soykırım" olarak tanımlamasının hatırlatılması üzerine ise "Uygurlara karşı soykırım işlendiği konusundaki değerlendirmem değişmedi." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile normalleşme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatlerin inceleneceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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