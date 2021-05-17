ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti

17.05.2021 15:37
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada, Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada, Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı basın toplantısında, basın kuruluşlarına ait binanın vurulmasının ardından İsrail'den bunun gerekçesine ilişkin bilgi talep ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyleyen Blinken, buna ilişkin herhangi bir bilgi gelmediğini ifade etti.

Basın ofislerine ve mensuplarına saldırılar

İsrail'in, basın ofislerinin bulunduğu binalara saldırılarında 32 medya kuruluşunun ofisleri kullanılamaz hale gelmişti.

Saldırılarda Gazze'de görevini yapmakta olan 10 basın mensubunun yaralandığı, 5 kişinin evinin zarar gördüğü ve ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'taki saldırısında ise Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nin ofislerinin bulunduğu bir bina yerle bir edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti - Son Dakika


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