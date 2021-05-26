ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı

26.05.2021 11:48
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail ve Filistin ziyaretlerini gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail ve Filistin ziyaretlerini gerçekleştirdi. Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından, "ABD'nin Filistin yönetimi ve halkıyla yeniden bir ilişki kurma taahhüdünün altını çizmek için buradayım" dedi.

Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında ilk olarak İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Devlet Başkanı Reuven Rivlin ile görüştü. Daha sonra Filistin'e geçen Blinken, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi. Blinken'in Mısır ve Umman'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

"ABD'NİN FİLİSTİN İLE İLİŞKİ KURMA TAAHHÜDÜ İÇİN BURADAYIM"Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Filistin yönetimi ile yeniden ilişki kurma taahhüdünün altını çizmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti. Blinken, "ABD'nin Filistin yönetimi ve Filistin halkıyla yeniden bir ilişki kurma taahhüdünün altını çizmek için buradayım. Karşılıklı saygı üzerine kurulmuş bir ilişki. Aynı zamanda Filistinlilerin ve İsraillilerin eşit özgürlük, güvenlik, fırsat ve haysiyet önlemlerini hak ettiklerine dair ortak bir kanaat için buradayım" dedi.KUDÜS KONSOLOSLUĞU YENİDEN AÇILACAKBlinken, Filistin halkıyla etkileşime geçmek ve onları desteklemek için Kudüs'te ABD Konsolosluğu'nun tekrar açılacağını duyurdu. Blinken, şöyle konuştu: "Başbakan Netanyahu ve Devlet Başkanı Abbas'a da söylediğim gibi, Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'teki konsolosluğumuzu yeniden açma sürecinde ilerleyecek. Bu, ülkemiz için Filistin halkıyla ilişki kurmanın ve onlara destek sağlamanın önemli bir yoludur. Gazze'deki yardım ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplum, Filistin yönetimi, Filistin halkı ve İsrail Hükümeti ile de ortak çalışıyoruz. Bu yardım acildir. Şu anda insanlara yardım etme konusundaki derin ihtiyaca cevap vermeliyiz."Öte yandan Blinken, yönetimin Filistinliler için 75 milyon dolarlık ek kalkınma ve ekonomik yardım sağlama konusundaki öneriyi Kongre'ye bildireceğini belirtti. Blinken, Gazze'ye acil yardım olarak da 5,5 milyon dolar yardım sağlanacağını açıkladı.FİLİSTİNLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistinli sivil toplum kuruluşu liderleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Filistinli sivil toplum liderleriyle tanıştığım için çok memnun oldum. İleriye giden yolu, Filistin halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve refahını ilerletmek için Filistin ve İsrail liderleri ve sivil toplumla birlikte çalışma taahhüdünü görüştük" dedi.


ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı - Son Dakika Dünya


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