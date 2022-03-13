ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü

13.03.2022 19:15
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Rusya-Ukrayna savaşını ve Ukrayna halkına desteği görüştü.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Rusya- Ukrayna savaşını ve Ukrayna halkına desteği görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Al Sani telefonda görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna halkına desteğin ele alındığı görüşmede, Blinken, Katarlı mevkidaşına, savunmasız Afganların güvenli şekilde ülkeden ayrılmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Görüşmede güçlü ikili ilişkilere de vurgu yapıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonyalı mevkidaşı Rau ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonyalı mevkidaşı Rau ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


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