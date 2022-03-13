ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Rusya- Ukrayna savaşını ve Ukrayna halkına desteği görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Al Sani telefonda görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna halkına desteğin ele alındığı görüşmede, Blinken, Katarlı mevkidaşına, savunmasız Afganların güvenli şekilde ülkeden ayrılmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Görüşmede güçlü ikili ilişkilere de vurgu yapıldı.