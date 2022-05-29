ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Yemen ve Mısır arasındaki uçuşları görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Yemen ve Mısır arasındaki uçuşları görüştü

29.05.2022 12:11
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Yemen ve Mısır arasındaki uçuşları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Yemen'deki durumu ve Yemen ile Mısır arasında uçuşların yeniden başlamasını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Yemen'deki durumu ve Yemen ile Mısır arasında uçuşların yeniden başlamasını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın, Şukri ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, Blinken ile Şukri görüşmesinde, Yemen'deki durum ve Sana ile Kahire arasındaki uçuşların öneminin ele alındığını bildirdi.

Blinken'ın, Mısır hükümetine bu uçuşları onayladığı için teşekkür ettiğini belirten Price, "Bakan, Yemenlilerin tıbbi tedavi ve Mısır'daki Yemenli sevdiklerine kavuşmasını sağlayacak ilk uçuşun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini umduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Sözcü, iki bakanın ayrıca, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının küresel gıda güvenliği üzerindeki ciddi etkisini ele aldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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