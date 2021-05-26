ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de

26.05.2021 20:03
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 günlük Orta Doğu turunun son durağı olan Ürdün'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 günlük Orta Doğu turunun son durağı olan Ürdün'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme amacıyla başlattığı 4 günlük Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'deki temaslarını tamamlamasının ardından gittiği Mısır'dan sonra turun son durağı olan Ürdün'e geldi. Blinken, Ürdün'e gelişi öncesi yaptığı açıklamada, Ürdün'ün bölgede barış ve istikrar için önemli rolünü vurgu yapmıştı. Blinken ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Blinken, Safadi'nin ardından Kral Abdullah ile görüştü. Görüşmede, Abdullah'ın Blinken'a Kudüs ve kutsal alanlardaki mevcut tarihi ve yasal statünün korunması ve zarar verilmemesi gerektiğini belirttiği aktarıldı. Blinken'a Kudüs'ün bazı mahallerinde yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik girişimlere karşı uyarıda bulunan Abdullah, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için ABD'nin rolünün çok önemli olduğuna işaret etti. Kral Abdullah ayrıca, ABD'nin Filistinliler ve İsrailliler arasında iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yol açan ciddi ve etkili müzakerelerin yeniden başlatılması ve ABD'nin Filistin topraklarındaki gerginliği sona erdirme çabalarını takdir etti. Bakan Blinken ise, ülkesinin Ürdün'ün ana rolü ve bölgede güvenlik ve istikrarı sürdürmedeki çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

BLİNKEN'A KARŞI PROTESTOLAR ENGELLENDİ

Güvenlik güçlerinin, Bakan Blinken'ın başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliği önünde Ürdün'e yaptığı ziyareti ve ABD karşıtı protestolarının engellediği bildirildi. İslami Hareket Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad Al-Adaileh yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'in kadınları ve çocukları öldürürken ve İslami kutsallara hakaret ederken kendini savunma hakkına sahip olduğunu açıklamasını kınarken, ABD'nin Filistin'de hayatını kaybedenleri umursamadığını ifade etti. Al-Adaileh, ABD'nin İsrail'e yönelik politikasının bölgedeki istikrarsızlığın nedeni olduğunu vurgularken, İsrail'in ABD yapımı uçaklar ve füzeler ile Filistinli sivilleri katlettiğini açıkladı.

ABD yönetiminin İsrail'e 750 milyon dolarlık silah satışına da değinen Al-Adaileh, ABD'nin Filistin meselesine yönelik politikalarını yeniden gözden geçirmesi için çağrıda bulunarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınmasını yeniden düşünmesi gerektiğini belirtti.

(Raed Mah'd Khalil Subaih/ İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Doğu, Ürdün, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Ürdün'de - Son Dakika


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