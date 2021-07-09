ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Afganistan'ı görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile başta Afganistan'da olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği konularını ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Kureyşi ile görüşmesinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir ikili ilişki için ortak arzunun altını çizdiği kaydedildi.

İki bakanın Afganistan barış sürecinde devam eden ABD-Pakistan iş birliğinin önemini ele aldıkları ifade edilen açıklamada, "Bakanlar ayrıca, ABD'nin yakın zamanda 2,5 milyon Moderna aşısı bağışı da dahil Kovid-19 salgınıyla mücadele için ortak çabaları vurguladı." ifadelerine yer verildi.