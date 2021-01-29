ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

29.01.2021 22:05
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamaya göre, Blinken, Kureyşi ve Jaishankar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Blinken, Kureyşi ile görüşmesinde, Amerikalı gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ahmed Ömer Said Şeyh'in de olduğu 4 sanığın salıverilmesini gündeme getirdi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğine işaret etti.

Görüşmede ayrıca ABD-Pakistan ilişkileri ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Blinken, Jaishankar ile görüşmesinde ise ABD-Hindistan ilişkileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler, aşılama çalışmaları ve bölgesel güvenlik gibi konuları gündeme getirdi.

İki bakan ayrıca İndo-Pasifik bölgesindeki ABD-Hint ittifakının önemi konusunda bir kez daha mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ile görüşme

Blinken, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile de telefonda görüştü.

Görüşmede iki isim, ABD ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Kovid-19'a ilişkin mücadelenin artırılmasına yönelik atılabilecek adımları ele aldı.

Görevinin ilk günlerinde çok sayıda ülkenin dışişleri bakanıyla telefon görüşmeleri gerçekleştiren Blinken, 27 Ocak'ta yemin ederek Bakanlık koltuğuna oturmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor 17 yaşındaki kızı taciz ettikten sonra meydan dayağı yiyen bisikletli sapık tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti
Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz         
21:54
İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?         
21:17
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak         
20:21
Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok         
19:54
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı         
17:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 22:19:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei