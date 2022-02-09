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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Quad ittifakı görüşmeleri için Avustralya'da - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Quad ittifakı görüşmeleri için Avustralya'da

09.02.2022 14:46
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Quad ittifakı görüşmeleri için Avustralya'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yarın yapacağı görüşme için Melbourne'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yarın yapacağı görüşme için Melbourne'e geldi.

ABD'nin yanı sıra Hindistan, Japonya ve Avustralya'dan bakanların katılacağı dörtlü ittifak toplantısı, ABD ile Rusya arasında tırmanan Ukrayna gerilimiyle Rusya ve Çin'in artan yakınlaşmasının ardından geldi.

ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden sorumlu diplomatı Daniel Kritenbrink, toplantı ve bölgeye yapılan ziyaretlere ilişkin, Blinken'in Hint-Pasifik uluslarının demokrasi ve demokratik değerlerle uyum içinde olmalarının önemini vurgulayacağını belirtti.

Kritenbrink, Blinken'in ayrıca Çin ve Rusya'nın Olimpiyatlar'ın açılışındaki mesajları ve "otoriter" iki ülkenin yakınlaşmasının tehlikelerini de değerlendireceğine işaret etti.

Çin ile Rusya arasındaki toplantının, Ukrayna ile gerilimini diplomasi yoluyla çözmesi için Rusya'yı ikna etmeyi hizmet etmesi gerektiğini belirten Kritenbrink, "Dünyanın sorumlu güçlerden beklentisi budur." dedi.

Kritenbrink, Rusya'nın Ukrayna'ya baskısına Çin'in sessiz kalmasının; Pekin'i zor duruma sokması, Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve ekonomik istikrara zarar verecek olmasına rağmen Çin'in buna tahammül etmeye ve taktik olarak desteklemeye olan isteğine işaret ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Quad ittifakının bakan seviyesindeki 4'üncü toplantısının Pekin yönetimine bölge güvenliğinin ABD için hala önemli olduğu mesajını gönderdiği değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Avustralya'nın ardından Fiji'yi de ziyaret ederek Hawaii'de Japon ve Güney Koreli muhataplarıyla Kuzey Kore'ye dair meseleleri ele alacak.

Kritenbrink, Kuzey Kore ile ön koşulsuz, ciddi ve sürdürülebilir diplomasi faaliyetlerinde bulunmak istediklerini defalarca ilettiklerini ancak şimdiye kadar geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

Amerikalı diplomat Kritenbrink, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerinin ve füze üretimlerinin ABD için hala öncelikli meseleler arasında olduğunu vurgulayarak müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin de benzeri kaygıları taşıdığına dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Quad ittifakı görüşmeleri için Avustralya'da - Son Dakika


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