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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya enerji baskısını artırma girişiminde bulundu" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya enerji baskısını artırma girişiminde bulundu"

07.02.2022 19:16
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya enerji baskısını artırma girişiminde bulundu"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın enerji baskısını artırma girişiminde bulunduğunu belirterek, doğal gaz kapasitesini artırma konusunda büyük üreticilerle görüştüklerini, bu çabaların Avrupa genelinde enerji arzını desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın enerji baskısını artırma girişiminde bulunduğunu belirterek, doğal gaz kapasitesini artırma konusunda büyük üreticilerle görüştüklerini, bu çabaların Avrupa genelinde enerji arzını desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

ABD- Avrupa Birliği (AB) Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı, Blinken, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Kadri Simson'ın katılımıyla Washington'da başladı.

Blinken, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istikrarlı bir enerji kaynağına en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda olunduğunu söyledi.

Rusya'nın devlete ait şirketlerinin doğal gaz arzını kısıtladığına işaret eden Blinken, söz konusu arzın Avrupa halkının karşı karşıya olduğu rekor seviyede yüksek fiyatları hafifletebileceğini aktardı. Blinken, "Rusya enerji baskısını artırma girişiminde bulundu." dedi.

"Doğal gaz kapasitesini artırmak için büyük üreticilerle görüşüyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Avrupa'nın enerji arzındaki herhangi bir kesintiyi hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz verdiğini anımsatan Blinken, şöyle devam etti:

"Doğal gaz kapasitesini artırma konusunda hükümetler ve dünyadaki büyük üreticilerle görüşüyoruz. Piyasa kendini ayarlıyor. Bu çabalar, enerji güvenliği özellikle Rusya'nın saldırganlığı tarafından tehdit edilen Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa genelinde enerji arzını desteklemeyi amaçlıyor. ABD, AB'ye ve Avrupa'ya Ukrayna'dan gaz girişine izin verecek projeleri desteklemeye hazır oluşuna minnettar. Hem diplomasi hem de teknik uzmanlığımız aracılığıyla bu çabalara yardımcı olmaya hazırız."

Net sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim felaketlerini önleyebilmek için temiz enerjiye geçişi hızlandırma hedefine odaklandıklarını da anlatan Blinken, bu alanda da Avrupa ile birlikte çalıştıklarını vurguladı.

"Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanmakta tereddüt etmiyor"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Avrupa ve Ukrayna için enerji güvenliğini artırma kararlılığını göstermek için güçlü bir mesaj gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Borrell, Rusya ile güçlü bir diplomatik krizin ortasında olduklarını belirterek, "Rusya, jeopolitik kazanç için Avrupa'ya sağlanan enerjiyi bir silah olarak kullanmakta tereddüt etmiyor." dedi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ise yüksek enerji fiyatlarının Atlantik'in iki yakasındaki haneleri zorladığına dikkati çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin enerji güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Granholm, tüm bunların temiz enerjiye geçişin önemini gösterdiğini aktardı.

AB Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Kadri Simson da enerji güvenliğini geliştirmek ve küresel enerji dönüşümünde ilerleme sağlamak için ABD ve AB arasında güçlü bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Rusya enerji baskısını artırma girişiminde bulundu' - Son Dakika


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