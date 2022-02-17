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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna'yı işgal için sahte terör saldırısı üretebilir" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna'yı işgal için sahte terör saldırısı üretebilir"

17.02.2022 20:13
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna'yı işgal için sahte terör saldırısı üretebilir"

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da sivillere yönelik insansız hava saldırısını gerekçe gösterebileceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da sivillere yönelik insansız hava saldırısını gerekçe gösterebileceğini söyledi.

Blinken, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu belirten Blinken, "Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir... Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Sivillere yönelik insansız hava aracı ile uydurma bir saldırı, sahte hatta gerçek bir kimyasal saldırı bile olabilir. Rusya bunları, etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir." dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda füze ve bombalar kullanabileceğini ve siber saldırılar düzenleyebileceğini belirterek, "Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair bilgiler aldık." diye konuştu.

"Savaş başlatmak için değil önlemek için buradayım." diyen Blinken, Rusya'ya diplomasiyi seçmesi çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Rusya, Ukrayna'yı işgal için sahte terör saldırısı üretebilir' - Son Dakika


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