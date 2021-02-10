ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü

10.02.2021 01:59
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Sudan sivil geçiş hükümetine devam eden desteğine vurgu yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Sudan sivil geçiş hükümetine devam eden desteğine vurgu yaptığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yazılı açıklamasında Blinken'ın Başbakan Hamduk ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Blinken'ın görüşme sırasında ABD'nin Sudan sivil geçiş hükümetine devam eden desteğine vurgu yaptığını belirten Price, "Bakan Blinken, Sudan hükümetinin Sudan halkına huzur, adalet ve özgürlük sağlama çabalarını takdir etti." ifadelerine yer verdi.

Blinken ile Hamduk'un aynı zamanda Sudan'ın ekonomik reform ve kalkınma çabalarını da değerlendirdiğine dikkati çeken Price, ikilinin Darfur'daki şiddet olaylarının ana nedenlerinin ortadan kaldırılması ve yakın zamanda yapılan barış anlaşmalarının uygulanmasını da ele aldığını aktardı.

Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini açıklamasından kısa bir süre sonra, ABD Sudan'ı teröre destek veren devletler listesinden çıkarmıştı.

Blinken Hindistanlı mevkidaşı ile Myanmar darbesini görüştü

Price yaptığı ikinci bir açıklamada ise Bakan Blinken'ın Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, görüşmede iki bakanın "Myanmar'daki durum dahil iki ülkenin ortak kaygılarını" ele aldığını kaydetti.

Sözcü, "Bakan Blinken, askeri darbe konusundaki kaygısına ve Myanmar'da hukukun üstünlüğü ve demokratik sürecin önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verdi.

Price, iki bakanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel ilkim değişikliği konuları başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü - Son Dakika


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