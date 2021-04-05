ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile Hartum yönetiminin ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünün (SPLM-N) Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu ile yakın zamanda imzalanan ilkeler bildirisini, Etiyopya ile Sudan arasındaki Hedasi Barajı ve Faşka sınır bölgesi gerilimini telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Başbakan Hamduk ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Price, "Başbakan ve Bakan, ABD'nin sivil geçiş hükümetinin barış sürecini ilerletme, bölgesel ve ekonomik sorunları çözme ve siyasi reformları teşvik etme konusundaki çabalarına verdiği desteği ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın ayrılıkçı SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu ile yakın zamanda imzalanan ilkeler bildirisini memnuniyetle karşıladığını ifade ettiğini kaydeden Price, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'na (Hedasi) ilişkin müzakereleri, Sudan ile Etiyopya arasındaki Faşka sınır bölgesi konusundaki gerilimi ve bu sorunu çözmek için diyalog konusunda verilen vaatleri ele aldılar."

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ilkeler bildirisini 28 Mart'ta ayrılıkçı SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri el-Hılu ile imzalamıştı.

Sudan ile Etiyopya arasında sınır anlaşmazlığı

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda sınır hattındaki Faşka bölgesi ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da artmıştı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık'ta geri aldığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede, güvenlik güçlerinin kendi topraklarında faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini bildirmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta, Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.