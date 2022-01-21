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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile Husi saldırılarını görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile Husi saldırılarını görüştü

21.01.2022 23:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile Husi saldırılarını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ile Husiler'in Yemen'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırıları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ile Husiler'in Yemen'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırıları görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştüğünü belirtti.

Price açıklamasında, "Bakan Blinken, 17 Ocak'ta hem Suudi Arabistan'da hem de BAE'de, Abu Dabi uluslararası havaalanı da dahil olmak üzere sivil bölgeleri vuran ve sivil kayıplarına neden olan Husi saldırılarını kınadı." ifadesine yer verdi.

Blinken'ın, karşı saldırılarda sivil kayıplarını azaltmaya dikkat edilmesinin önemine vurgu yaptığına işaret eden Price, "Bakan Blinken, ABD'nin Körfez ortaklarının Yemen'den ve bölgenin başka yerlerinden gelen tehditlere karşı savunma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olma taahhüdünü yineledi." bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile Husi saldırılarını görüştü - Son Dakika
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