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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek - Son Dakika
BBC

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek

07.09.2021 13:15
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Taliban'dan, geçerli belgeleri olan kişilerin Afganistan'dan çıkışına izin verileceği konusunda güvence aldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Taliban'dan, geçerli belgeleri olan kişilerin Afganistan'dan çıkışına izin verileceği konusunda güvence aldığını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulunan Blinken, Afganistan'dan tahliyeler konusunda bu ülkenin katkılarından büyük övgüyle bahsetti.

Blinken, tahliyeler konusunda en büyük rolü Katar'ın oynadığını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceği konusunda Taliban ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

El Tani, havaalanının birkaç gün içinde yeniden uçuşlara açılmasını umduğunu da ekledi.

Çavuşoğlu: Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "uluslararası toplumun güvenebileceği bir güvenlik şirketinin veya bir ya da iki devletin" Kabil Havalimanı'nda güvenliği sağlaması gerektiğini söyledi.

NTV kanalında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı tanıma konusunda ise "Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz" diye konuştu, bu konuda acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

Taliban'ın kuracağı hükümetin "kapsayıcı" olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için kapsayıcı bir hükümet gerekir" dedi, Afganistan'dan tamamen çekilmenin de "hatalı bir karar" olacağını savundu.

Taliban: Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise "Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz. İlişkilerimizi Türkiye ile en iyi şekilde korumak için uğraşıyoruz, aramızdaki güven tam olmalı" dedi.

Mücahid ayrıca, "Dostlarımız olan Türkiye ve Katar'ın teknik ekibinin havaalanındaki çalışmaları devam ediyor. Çok ilerlemiş durumdalar" diye konuştu.

Taliban savaşçıları Kabil'de havaya ateş açtı

Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen protesto gösterilerini dağıtmak isteyen Taliban savaşçıları havaya ateş açtı.

Olay yerinde çekilen video görüntülerinde, silah sesleri yankılanırken insanların kaçıştıkları görülüyor.

BBC'ye gönderilen görüntülerde Taliban savaşçılarının havaya ateş açtıkları da görülüyor. Oysa Taliban, geçen hafta son Batılı güçlerin ülkeden ayrılması sebebiyle yapılan kutlamalarda ölenler olması üzerine havaya ateş açılmasını yasakladığını bildirmişti.

Taliban'a direnen güçlerin lideri Ahmed Mesud'un Taliban'a karşı "ulusal başkaldırı" çağrısı yapmasından bir gün sonra, çoğu kadın olan binlerce gösterici bugün kadın hakları konusundaki taleplerini dile getirmek ve Taliban yönetimini protesto etmek için Kabil sokaklarındaydı.

Göstericiler ayrıca Pençşir Vadisi'nin direnen grupların elinden Taliban'a geçmesi için İHA'lar ile hava desteği vermekle suçladıkları Pakistan'ı protesto eden sloganlar da attılar.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Pakistan Ordu Sözcüsü General Babar İftikar bu iddiaları yalanlayarak Pençşir Vadisi ya da Afganistan'ın herhangi bir yerinde olan bitenle ilgileri olmadığını söyledi.

Taliban ise ele geçirdiği Pençşir'de halka, dağlara kaçmak yerine evlerinde kalmaları çağrısı yaptı, kendilerine zarar verilmeyeceği mesajı verdi.

Taliban'a direnen güçler ise bazı yerlerde yeniden kontrolü ele geçirdiklerini öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Sorumlusu Martin Griffiths ise Taliban liderlerine, Afganistan halkının acilen insani yardıma ihtiyacı olduğu uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, geçerli belgesi olanların Afganistan'dan çıkışına izin verecek - Son Dakika Dünya

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