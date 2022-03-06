"Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük" - Son Dakika
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"Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük"

06.03.2022 19:29
"Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği yönündeki iddialara değinerek, "Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği yönündeki iddialara değinerek, "Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa gezisinin son durağı olan Moldova'dan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın çevresine uygulanan yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Blinken, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği (AB) ortakları ve diğerleriyle birlikte çalıştıklarının aktararak, "Benzeri görülmemiş eylemler ve yaptırımlarla Rusya'ya uygulanmış olan olağanüstü baskıyı daha da artırmak için çalışıyoruz" dedi.

"UKRAYNA HALKI, VLADİMİR PUTİN'E VEYA RUSYA'NIN EGEMENLİĞİNE BOYUN EĞMEYECEKLERİNİ GÖSTERDİ"

Ukraynalıların Rusya'ya karşı direnişe devam ettiğini aktaran Blinken, "Bir muharebeyi kazanmak, savaşı kazanmak değildir. Bir şehri almak, Ukrayna halkının kalbinin ve aklının kazanıldığı anlamına gelmez. Ukrayna halkı, Vladimir Putin'e veya Rusya'nın egemenliğine boyun eğmeyeceklerini gösterdi" dedi.

RUS PETROLÜNÜN İTHALATINA YÖNELİK YAPTIRIMLAR MASADA

Rusya'dan petrol ithalatına değinen Blinken, "Yaptırımlara neredeyse her gün yenilerini ekliyoruz ve bunu Avrupalılarla koordineli olarak yapıyoruz. Aramızda bir farklılık olduğunda, bir tarafta bir boşluk varsa onu kapatıyoruz" ifadelerini kullanarak, Rus petrolünün ithalatını yasaklamak ve dünya pazarlarında hala uygun bir petrol arzı olduğundan emin olmak için ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla ve müttefikleriyle iletişim halinde olduğunu açıkladı.

POLONYA'DAN UKRAYNA'YA UÇAK DESTEĞİ

ABD'nin Polonya üzerinden yapmayı planladığı uçak desteğine değinen Blinken, bu konuda Polonya ile çalıştıklarını ifade ederek, "Ukraynalılara MiG'ler ve SU'lar, uçurabilecekleri uçaklar sağlayarak onları destekliyoruz. Ama aynı zamanda, Polonya'nın güvenliğinde doğabilecek herhangi bir boşluğu kapatmak için onlara yardımcı olup olamayacağımızı da görmek istiyoruz. Şu anda aktif olarak bunun hakkında konuşuyoruz" dedi.

RUSYA HAKKINDAKİ SAVAŞ SUÇU İDDİALARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin başlatacağı soruşturmaya değinen Blinken, "Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük. Bazı silahların kullanımı hakkında çok güvenilir raporlar gördük. Şu anda yaptığımız şey, tüm bunları belgelemek, hepsini bir araya getirmek. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından savaş suçlarının işlenip işlenmediği araştırılırken, yaptıkları her şeyi destekleyebileceğimizden emin olmak. Yani şu anda bu raporlara bakıyoruz. Çok güvenilirler. Her şeyi belgeliyoruz" dedi.

(İHA)

Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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