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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

21.01.2022 22:13
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilerek, Blinken'ın Kuleba'ya Almanya'nın başkenti Berlin ve İsviçre'nin Cenevre kentinde müttefikler ve Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısına ABD ve müttefiklerinin hızlı, şiddetli ve birleşik bir yanıtla karşılık vereceğinin altını çizdiği aktarıldı. Blinken'ın görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edilen açıklamada, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar olmayacağını vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Blinken, 19 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kuleba ile dün ise Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly bir araya gelmişti. Blinken, bugün ise İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
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