ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin, "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum." dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüşen Blinken, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu değerlendirdi.

Blinken, ABD'nin Litvanya ile NATO müttefiki ve ekonomik ortak olduğunu anımsatarak, "Litvanya ile demokrasi, insan hakları ve hukuk düzenine derin bağlılık içindeyiz. Bu değerler, Rusya'nın, Ukrayna'ya haksızca savaş başlatarak tehdit ettiği ortak güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

Litvanya'nın, yıllarca Sovyetler Birliği işgali altında kalmış bir ülke olarak ulusal egemenliğin önemini çok iyi bildiğini dile getiren Blinken, "Son yıllarda Moskova, işgalin ardından özgür bir toplum inşa eden Litvanya'nın demokrasisinin altını oyan teşebbüslerde bulunmuştur. Bu yüzden ABD, Litvanya'nın NATO üyeliğini desteklemiştir." ifadesini kullandı.

Blinken, Ukrayna-Rusya savaşında ABD'nin Litvanya ile Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydetti ve "Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırabilmesi için bölgedeki güvenlik yardımlarını artırıyoruz. Ukrayna halkına insani yardım sağlıyoruz. Müttefiklerimizin, olası bir tehdide cevap verebilmesi için ortak savunmamızı güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra Kremlin yönetimi başta olmak üzere bu savaşa destek olanlara daha ağır bedel ödeteceğiz." diye konuştu.

NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeyi sürdüreceğiz

NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Blinken, "ABD, Avrupa'daki mevcut askeri birliklerine 7 bin personel daha eklemiştir. Geçen yıl Litvanya'ya konuşlandırılan 366'ncı Tabur da genişletilecektir. 400 ilave personel, gelecek günlerde Litvanya'ya gelecektir." şeklinde konuştu.

Blinken ayrıca Baltık ülkelerine ek F-35 savaş uçağı takviyesi yapılacağını aktardı.

Saldırıya uğraması durumunda, NATO'nun her karış toprağını savunacaklarına dikkati çeken Blinken, "Kimse kararlılığımızdan şüphe etmemelidir." dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirterek, "Rusya Ukrayna'da savaş istiyor olabilir, fakat bu, savaşı kazandığı anlamına gelmez. İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD ile ortak prensipleri savunduklarını vurgulayan Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis da "Her ülkenin kendine göre bir umudu ve sınır güvenliğini garanti altına alma isteme hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.