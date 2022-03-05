Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

05.03.2022 20:51
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

Son dakika haberler: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret ederek, "Polonya halkı, özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunun farkında" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna- Polonya sınırını ziyaret ederek, "Polonya halkı, özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunun farkında" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşmesinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Polonya sınırına kaçan Ukraynalıların bulunduğu sınırı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Polonya halkı özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Polonya bu krize yanıt olarak hayati faaliyetler gerçekleştiriyor" dedi.

"BEYAZ SARAY, 2,75 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AYIRMAYA HAZIRLANIYOR"

Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Beyaz Saray'ın, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından, Ukrayna'dan kaçanlara ve onları kabul eden ülkelere destek sağlamak için 2,75 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlandığını söyledi.

(İHA)

YORUMLAR
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Blinken: 'ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var' Blinken: 'ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var' Blinken: 'NATO müttefikleri, ABD ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun iş birliği var' Blinken: 'NATO müttefikleri, ABD ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun iş birliği var'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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