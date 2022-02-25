ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya'nın saldırılarını görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev ve çevresinde aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin yaşamını yitirmesine yol açan Rusya'nın hava saldırılarını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Kuleba'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Blinken'ın görüşmede Ukrayna'ya destek verdiğini ve Kiev ile çevresindeki hava ve roket saldırılarında hayatını kaybeden aralarında çocukların da bulunduğu sivil ölümleri kınadığını aktaran Price, "Bakan Blinken, Kremlin'in zalimce taktiklerinden duyduğu öfkeyi dile getirdi ve ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü kaydetti." ifadesini kullandı.

Price açıklamasında, Blinken'ın Kuleba'ya ABD'nin Ukrayna'nın kendini Rusya'ya karşı savunması için verdiği desteği sürdüreceğini de belirttiğini bildirdi.