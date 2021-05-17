ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün ve Tunuslu mevkidaşlarıyla Gazze ve Kudüs'teki gelişmeleri konuştu - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve Kudüs'teki gelişmeleri konuşmak üzere Ürdün ve Tunus dışişleri bakanları ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman Safedi'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de devam eden şiddete yönelik ortak kaygılarını dile getirdiklerini kaydetti.

Price, "İkili, kalıcı bir sükunet için çalışmanın aciliyeti konusunda mutabık kaldı. Bakan Blinken, hem İsraillilerin hem de Gazzelilerin eşit bir şekilde güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunu yineledi." ifadelerini kullandı.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman Cerendi ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamada da Filistin'deki şiddet olaylarına yönelik kaygıların ifade edildiğini belirten Price, Blinken ve Cerendi'nin sükunetin sağlanması ve trajik sivil kayıplarının bir an önce durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.