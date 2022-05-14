ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'yı görüştü

14.05.2022 23:15
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'yı görüştü

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşını görüştü.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna- Rusya savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Stoltenberg bir telefon görüşmesi yaptı.

Berlin'de bugün başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısını ele alan Blinken ve Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı "yıkıcı savaşı" kınadı.

Ukrayna halkına ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yineleyen Blinken ve Stoltenberg, 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını da ele aldı.

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Kaynak: AA

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